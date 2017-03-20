柯震東再見瓦城 青年電影手冊男演員獎

演員柯震東曾因吸嗎啡案演藝生涯墜入谷底，去年以「再見瓦城」翻身，昨天因該片奪下文藝類雜誌「青年電影手冊」的年度男演員獎，昨天也出席領獎。

柯震東2014年惹「麻」煩被中國大陸封殺，許多電影都無法上映，事業陷入低潮。

去年憑「再見瓦城」翻身，不僅入圍金馬影帝，昨天也因這部片奪下文藝類雜誌「青年電影手冊」的年度男演員獎。

柯震東昨天上台領獎時表示，「很高興青年電影手冊，頒這個獎項給我，謝謝主辦單位，能讓更多的人看見『再見瓦城』這部片，很久沒站在舞台上了，有點緊張。希望大家可以關注更多不同類型的電影，再次謝謝大家謝謝」。1060320

(中央社)