LPGA創建者盃 龔怡萍並列第46
美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）創建者盃今天結束，台灣女將龔怡萍最終回合打2鳥1柏忌、低於標準桿1桿的71桿，總計4回合是低於標準桿12桿的276桿，並列第46。
總獎金150萬美元（約新台幣4527萬元）的創建者盃，瑞典高球女將諾奎絲特（Anna Nordqvist）以4回合低於標準桿25桿的263桿拿下冠軍。
另外，美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金113萬4000美元（約新台幣3423萬元）的阿諾帕瑪邀請賽結束4回合賽事。
澳洲選手李希曼（Marc Leishman）以低於標準桿11桿的277桿，拿下冠軍，台灣選手潘政琮以高於標準桿4桿292桿並列第56名。1060320
(中央社)
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