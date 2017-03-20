自閉兒增 芝麻街推新布偶茱麗亞教相處
美國知名教育節目「芝麻街」（Sesame Street）推出近50年來，常常試驗新方法教導孩童社會議題與學習字母，現在他們又要嘗試1個新挑戰，那就是開闢「自閉症」節目。
法新社報導，這項具開創性的公共電視兒童節目的創作人今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）時宣布推出新布偶：有自閉症的「茱麗亞」。
根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），近年來，自閉症的確診穩定增加，每68名美國孩童，就有1名罹患自閉症，但孩童們對於這議題仍相當模糊。
芝麻街編劇費拉洛（Christine Ferraro）告訴「60分鐘」：「一開始討論最多的是『我們該怎麼做這個題目？』『我們要怎麼提到自閉症？』」
「這很弔詭，因為自閉症並非單純1件事，每個自閉症患者狀況是因人而異。」
介紹茱麗亞的節目包括某些自閉症的共同情境。
例如當大鳥（Big Bird）介紹她時，她不理大鳥，但當1群小孩決定一起玩捉迷藏時，茱麗亞又變得非常興奮開始跳上跳下。
不過，最後情境會進入所有小孩與茱麗亞一起玩跳上跳下的新遊戲。費拉洛說：「這是1個很簡單方式，顯示只要非常小的調適，小朋友們就可與她相處。」（譯者：中央社許湘欣）1060320
(中央社)
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