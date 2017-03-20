港媒：解放軍海軍陸戰隊擴編 持續壯大

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據報導，中國大陸解放軍海軍陸戰隊將會從現有2個旅擴編至6至7個旅，2萬兵力增至約10萬人，並將成立獨立的領導機構。

香港大公報今天在報導中引述消息指出，解放軍陸軍擁有的兩棲部隊轉隸海軍陸戰隊將成為主要擴編方式。

據報導，擴編前的大陸海軍陸戰隊原有2個旅，皆屬南海艦隊，主要針對南海方向，肩負島礁奪控等作戰任務，此後又成為亞丁灣護航的主力。

報導引述軍事專家洪源說，大陸海軍陸戰隊成倍擴編完全符合自身利益，擴編後的海軍陸戰隊將主要承擔三項任務。

一是「守得住」，即守得住大陸所屬海域及島礁；二是「協助國土防禦」，即協助其他部隊承擔國家防禦任務；三是「走出去」，主要基於大陸不斷發展的海洋利益和海洋權益。

洪源認為，未來大陸海軍陸戰隊還會壯大。

此外，海軍專家李杰說，大陸在軍事上加大投入將有助於在海外推行外交政策。

他說，除了在台灣、東海和南海的「固有使命」，可以預見，大陸海軍的使命將擴大至海外，包括維護海上貿易生命線以及保護海外的軍事補給港口等。1060320

(中央社)