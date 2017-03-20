澎湖國家風景區強化災害應變能力 員工學CPR
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為提升員工自主消防安全管理能力，並強化其災害應變能力，特別邀請澎湖縣消防局馬公分隊派員協助辦理所屬人員防災應變暨CPR訓練。
此次防災應變訓練，主要針對自衛消防編組人員，加強其防災應變觀念。藉由實際案例講解及編組人員親自實施編組演練，以強化自衛消防編組於災害發生時運作之重要性。演練項目包含確認起火處所、確認現場、通報消防機關、初期滅火，形成區劃、訊息通報及避難引導、向消防機關提供訊息等項目，期望透過此次講習及演練，以提升該處的消防安全及災害應變能力。
另針對人員或旅客發生意外或急病時，該如何地第一時間進行急救及應變，以求能夠提升病患存活率，保障民眾生命安全。因此特別利用實務案例講解一般人於心肺功能停止後，旁觀民眾有無進行CPR，所影響的存活率高低。並且透過搭配AED的使用，使人員更勇於在緊急事故發生時，伸出援手，提高心肺功能停止人員存活率。在配合CPR心肺復甦術搭配AED實際操作下，所有參訓人員皆能實際操作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。