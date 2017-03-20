澎湖國家風景區強化災害應變能力 員工學CPR

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處為提升員工自主消防安全管理能力，並強化其災害應變能力，特別邀請澎湖縣消防局馬公分隊派員協助辦理所屬人員防災應變暨CPR訓練。

此次防災應變訓練，主要針對自衛消防編組人員，加強其防災應變觀念。藉由實際案例講解及編組人員親自實施編組演練，以強化自衛消防編組於災害發生時運作之重要性。演練項目包含確認起火處所、確認現場、通報消防機關、初期滅火，形成區劃、訊息通報及避難引導、向消防機關提供訊息等項目，期望透過此次講習及演練，以提升該處的消防安全及災害應變能力。

另針對人員或旅客發生意外或急病時，該如何地第一時間進行急救及應變，以求能夠提升病患存活率，保障民眾生命安全。因此特別利用實務案例講解一般人於心肺功能停止後，旁觀民眾有無進行CPR，所影響的存活率高低。並且透過搭配AED的使用，使人員更勇於在緊急事故發生時，伸出援手，提高心肺功能停止人員存活率。在配合CPR心肺復甦術搭配AED實際操作下，所有參訓人員皆能實際操作。

(中時)