合拍7周就捧冠 辛然配默契這樣練
詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲，今年2月才宣布合拍，搭檔不到兩周、第3站賽事就捧起兩人合作首冠，且還是WTA等級最高，年度僅4站的超強賽（Premier Mandatory），賽後兩人透露，兩人場上場下花了很多時間培養默契，吃美食和血拚更是兩人共同興趣。
詹詠然2月才與宣告與妹妹詹皓晴拆夥，與兒時偶像辛吉絲合拍，36歲的辛吉絲曾拿下12座大賽女雙冠軍，詹詠然與辛吉絲不僅技術面後排抽球和前排截擊相輔相成，與27歲的詹詠然相差近10歲，但兩人興趣相投，更是成就好搭檔的重要因素。
賽後辛吉絲就在臉書分享兩人一同大啖起司蛋糕照片，她表示，「我們都愛美食和血拚，場上我們彼此互補，戰術、力量讓彼此更完整，讓我們更無堅不摧。」
詹詠然也表示，兩人場上場下的確花了很多時間相處，「做什麼都要一起去，吃早餐、shopping、吃美食都一起去，花很多時間相處，不管練球還是比賽。」
而且兩人場外練習也有同樣習慣，詹詠然透露，「我們兩個訓練很契合，喜歡練很多的球，賽前熱身會打超過一小時，磨合過程中很努力想把彼此打法、戰術提到最高。」
詹詠然表示，雖然前兩站不是最好表現，沒能奪冠，「但也因為那兩站讓我們默契更好，對彼此信任架構完整，開心在這麼大比賽拿下冠軍。」「辛然配」接下來將前往同是超強賽等級的邁阿密網賽，續拚后冠。
(中時電子報)
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