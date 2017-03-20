傳愛家扶 義工代代相傳
北高雄家扶中心昨(19)天舉辦六支義工隊聯合訓練，由6位義工督導設計帶領家扶義工深入探訪服務地區，了解在地文化與特色，本次與大崗山人文協會合作，透過其專業導覽人員帶領，至田寮月世界護生園區、地質公園以及普陀山石頭廟、後山的石母乳與一線天，一同學習大崗山豐富的人文及地理特色，透過導覽員精彩豐富的解說帶領，義工個個認真聆聽，從中也學到多元豐富解說、引導體驗的技巧，為日後帶領活動做更好的準備。
北高雄家扶中心服務地區幅員廣大，因此根據居住地區及身分特性共分為六支義工隊，家扶之友會、岡山展愛隊、旗山展愛隊、鳳山展愛隊、溫媽媽愛家服務隊和保母愛家服務隊。
不少是親子義工，利用週末時間全家大小一同出來做愛心、做服務，代代相傳，成為義工隊的新勢力，鳳展前隊長志雄的大兒子，從剛會學走的年紀就跟著出來看著爸爸服務，到現在已經是能在活動中幫忙搬貨使力的小學生，「我未來也要當義工隊隊長！」義工隊不僅服務家庭，也讓自己的孩子成長為一個懂得付出，讓愛一代傳一代，服務的精神得以延續傳承。
北高雄家扶中心主任魏宗胤說，義工團隊是家扶中心相當重要的後援團體，在職訓練是培養義工專業素質與服務知能的重要學習，有義工們的支持和協助，讓家扶中心的扶幼工作順利推展，造福弱勢家庭和兒童。
不管是活動帶領義工也需要邀請更多民眾，不論是社會人士、學生、家庭主婦歡迎加入北高雄家扶義工隊行列，洽詢電話請致電：旗山區 6625104、鳳山區7765080、岡山區6213993。
(中時)
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