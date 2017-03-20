劉嘉玲霸氣登封 曝愛上梁朝偉瞬間是...

劉嘉玲時隔10年再登《悅己SELF》封面。(圖／翻攝自《悅己SELF》微博）

51歲劉嘉玲近日受邀擔任雜誌《悅己SELF》十周年封面人物，換上多套造型，展現優雅又霸氣一面，她也透露梁朝偉最吸引自己的地方就是「很帥」。

劉嘉玲時隔10年再登《悅己SELF》封面，她透露自己變得更好，年輕碰到不順時，就會覺得天要塌下來了，還想過是不是要消失，但她覺得人生路長，誰不會碰到一兩個挫折，但學著「接受它、面對它、處理它、放下它」，並堅信自己的夢想，堅決走下去不受外界干擾。

至於提到另一半梁朝偉，她也透露其實他私下很幽默，但他怕生所以個性較內斂，還說到他的獨特演戲方法，就是把角色投射到不同動物上，藉著模仿牠們更貼近角色，而被問到梁朝偉女人緣極佳會不會擔心，劉嘉玲霸氣說：「我不會喜歡一個男孩子沒女孩子喜歡的」，她覺得這能證明自己眼光獨到。

她也坦言一開始認識梁朝偉，最吸引自己的地方就是「很帥」，但相處後發現他很善良、工作上很專業，這是她很尊敬又感動的地方，而兩人相守多年，她只要靠聲音就能知道對方情緒，雖然「嫁給愛情」，但她認為還是要經營和共同成長，才能維持，言談中滿是愛意，令人稱羨。

(中時電子報)