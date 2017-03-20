防治小黑蚊 高市農業局辦種子教師訓練
小黑蚊疫情在中部逐漸擴張，雖然高雄尚不嚴重，但高市農業局防範未然，20日舉辦「小黑蚊種子教師教育訓練」，召集各局處、區公所、清潔隊、社會局各處福利機構接受訓練，希望在小黑蚊好發期4月來臨前，先做好萬全防治準備。
高市農業局表示，小黑蚊是「台灣鋏蠓」，和蚊子幼蟲不同，小黑蚊幼蟲吃藍綠藻維生，成蟲專吸人血，在台灣中部、東部疫情最嚴重，即使不會傳染登革熱，但被叮咬之後搔癢難耐，令民眾非常困擾。
「小黑蚊必須跨局處合力防治！」高市農業局邀請國立中興大學昆蟲系教授杜武俊，在鳳山行政中心舉辦種子教師教育訓練，為市府各級機關人員上課，介紹如何控制小黑蚊。
不過，除了公部門做好防治措施，高市農業局王正一主秘表示，防範小黑蚊最好的方法，得由民眾個人做起，呼籲大家從事戶外活動前，先噴專門防範小黑蚊的防蚊液，並辨識、清除居家附近的藍綠藻，而種植花卉的潮濕裸露土表，可鋪細碎砂石或種植密生草種保持乾燥，徹底杜絕小黑蚊生長環境。
(中時)
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