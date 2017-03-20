PGA》李希曼獵鷹阿諾帕瑪奪冠 潘政琮T56
阿諾帕瑪邀請賽20日決賽輪，一度出現4人並列領先局面，最終這座冠軍落在澳洲33歲好手李希曼手中，而他奪冠的致勝關鍵是第16洞5桿洞，獵到長達51呎1推老鷹，這輪揮出69桿，以贏1桿的總桿277桿(-11)奪得逆轉勝，以及2012旅行家錦標賽之後的美巡第2勝。
2位美國選手霍夫曼與奇斯納雙雙交出73桿，以278桿(-10)並列第2。前球王北愛爾蘭名將麥克羅伊，連續兩輪揮出6字頭成績，繼前一天飆出65桿後，決賽輪再以69桿交卡，可惜前兩輪只打出+1，僅以279桿與加拿大選手哈頓並列第4。
衛冕者當今「球王」戴伊，決賽輪還是沒能揮出6字頭成績，雖打出70桿，但排名只上升16名，以286桿獲得並列第23，本季首冠還要等一等。第3輪找到積極進攻感覺的潘政琮，決賽輪最後9洞打出2隻小鳥34桿，以72桿結束這場比賽，四天總桿292桿，獲得並列第56。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。