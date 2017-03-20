PGA》李希曼獵鷹阿諾帕瑪奪冠 潘政琮T56

李希曼開心捧起阿諾帕瑪邀請賽冠軍盃。(美聯社)

阿諾帕瑪邀請賽20日決賽輪，一度出現4人並列領先局面，最終這座冠軍落在澳洲33歲好手李希曼手中，而他奪冠的致勝關鍵是第16洞5桿洞，獵到長達51呎1推老鷹，這輪揮出69桿，以贏1桿的總桿277桿(-11)奪得逆轉勝，以及2012旅行家錦標賽之後的美巡第2勝。

2位美國選手霍夫曼與奇斯納雙雙交出73桿，以278桿(-10)並列第2。前球王北愛爾蘭名將麥克羅伊，連續兩輪揮出6字頭成績，繼前一天飆出65桿後，決賽輪再以69桿交卡，可惜前兩輪只打出+1，僅以279桿與加拿大選手哈頓並列第4。

衛冕者當今「球王」戴伊，決賽輪還是沒能揮出6字頭成績，雖打出70桿，但排名只上升16名，以286桿獲得並列第23，本季首冠還要等一等。第3輪找到積極進攻感覺的潘政琮，決賽輪最後9洞打出2隻小鳥34桿，以72桿結束這場比賽，四天總桿292桿，獲得並列第56。

(中時電子報)