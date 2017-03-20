陸客團老翁迷途 靠1張衛生紙歸隊

來自江蘇的唐姓老翁日前隨陸客團來台旅遊，在高雄市苓雅夜市為買酒迷路，因鄉音太重到處問路四處碰壁，經路人報警，警方靠他身上1張投宿飯店的衛生紙循線協助他歸隊。

新興警分局自強日前接獲報案，轄區漢神百貨前有老翁疑似來台陸客迷路，不斷拉著路人問路，由於鄉音太重大家都聽不懂他想表達的意思，只好報警處理。

警員黃韋霖到場只聽得老翁不斷重複喊著「好喝、燒酒」，並驚慌地說他脫隊了，拜託幫幫忙，無奈他身上沒攜帶可供辨識證件，警方先安撫老翁情緒，並將該陸客帶回派出所安置。

由於唐姓老翁的護照由導遊統一管理，說話帶著濃濃鄉音加上太過慌張說話斷斷續續，只能粗略得知其名，75歲，江蘇籍，但他的護照號碼、住宿飯店名稱都忘記。

警方正苦無線索之際，眼尖警員張儒禎發現唐老伯手上拿著的衛生紙印有特殊花色，一問之下查知是投宿飯店的衛生紙，當下即上網查詢，成功查到其投宿飯店，並查到該旅行團名稱。

黃韋霖也聯繫移民署查詢該旅行團的行程、導遊聯繫方式，經比對確認唐老伯的所屬旅行團，成功聯繫上導遊前來接他歸隊。

導遊表示，唐姓老翁當晚抵達苓雅夜市後，就不斷嚷嚷著哪裡有好喝的燒酒可以買，但因人潮擁擠加上路況不熟，一時心慌便跟丟同團親友而迷途，感謝熱心民眾報案及警方相助，讓他平安歸隊。

警方指出，唐老伯跟導遊上車前還是不死心地轉頭問警方「哪裡有好喝的燒酒可以買呀？」令警方搖頭。1060320

(中央社)