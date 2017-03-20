搞懂川普 世界領袖拜讀這篇文章

全球領袖都想搞懂美國總統川普的腦袋想些什麼，川普43歲時曾接受花花公子雜誌專訪，談到他的世界觀和若當總統要如何領導等，如今該篇文章已成全球領袖拜讀的重要參考。

川普的著作「交易的藝術」（The Art of the Deal）已是各國駐美外交官必讀書籍，不過川普於1990年、43歲時，以成功地產大亨身分接受花花公子（Playboy）雜誌專訪的文章，如今更像短版的政治聖經。

日本官員在首相安倍晉三訪美前，拜讀這篇文章。德國總理梅克爾（Angela Merkel）到訪白宮前，也看過川普早年的談話。因為川普27年前沒多少人注意的訪問，道出他對世界局勢與經貿的看法。

川普當時說，「日本公開搞砸美國，美國軍艦保護原油由波斯灣運至日本的海上航線，結果日本卻與美國車廠競爭。美國每年損失數十億美元，日本人嘲笑美國是個笨蛋。」

川普對美國的盟邦「搭便車、占便宜、不願付出」的刻板印象也反映在對德國的看法。

川普被問到如果當上總統有何作為，他說，「要做很多事，態度要公開強硬，我將會對每輛輸美的賓士車和所有日本產品徵稅，到那個時候，美國才會有像樣的盟邦。」

大西洋月刊（The Atlantic）分析，這可以看出如今川普看待與中國及墨西哥經貿關係的觀點。日本在1990年代後出現「失落的10年」。

川普當時對美國的領導者相當失望，他說，「有些美國總統看來像個大笑話，成功者必須有強大的自我性格，美國必須強硬。」

川普當時認為，美國需要更多自我意識，所謂美國的盟邦把美國吃乾抹淨，包括日本、德國、沙烏地阿拉伯和南韓，這些國家騎在美國背上賺大錢，他們的產品優勢來自太多的補貼。

川普說，美國當散財童子，被全世界笑掉大牙，無償防衛那些「有錢國家」。如果不是跟著美國，那些國家15分鐘恐怕就會從地球表面消失，美國盟邦賺大錢卻搞垮美國。

「建軍強國」的概念，川普當時也表露無遺。他說，自己強烈相信絕對的軍事力量，不信任任何人，也不信任所謂的美國盟邦。他要擁有重型武器，完美又精準。美國的部分問題在於，防衛世界最富有的國家，卻一無所獲。

川普27年前的受訪談話未必能直接投射在21世紀，但卻不離他當前的政策與風格。1060320

(中央社)