台積電傳出走 李世光：全力助解決水電
經濟部長李世光今天表示，台灣積體電路製造股份有限公司考量水電供應問題，經濟部會全力協助，但需努力，如果電廠建不出來，就會有困難。
媒體報導，台積電將到美國設立晶圓廠列入選項，政策轉向主因是南科高雄園區路竹基地，環境影響評估作業完成時間可能無法配合台積電需求，加上空氣品質及台灣電力後續穩定不佳，也是干擾設廠變數。
李世光在立法院經濟委員會答詢表示，經濟部主管水電供應方面，將全力提供協助。
民主進步黨籍立法委員黃偉哲再追問，是否可大聲宣誓，台積電如果留下，水電不是問題？
李世光說，以現在規劃當然全力協助，重要產業且是台灣優質產業，要取得全球競爭力，當然全力配合；水電問題現在分析起來應沒問題，但須努力，如果電廠建不出來，就會有困難。1060320
(中央社)
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