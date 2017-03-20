張小月：盼兩岸監督條例優先立法

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陸委會主委張小月今天表示，政府將兩岸協議監督條例列為優先施政事項立場並未改變，希望監督條例盡快通過，未來政府與對岸溝通協商才能有所本。

行政院大陸委員會主任委員張小月上午赴立法院內政委員會就「兩岸經貿未來發展」進行專題報告，並備質詢。張小月會前受訪時，針對媒體記者相關提問作上述表示。

張小月也在備詢時表示，行政機關主張兩岸協議監督條例盡快審議，每次拜會立院黨團、立委時也都表達希望盡快通過兩岸協議監督條例，未來政府與對岸溝通協商才能有所本。

國民黨立法委員曾銘宗質詢時問到，未來政府是否持續推動兩岸服務、貨品貿易協議，張小月則表示將根據兩岸協議監督條例通過後的內容來處理。

此外，針對立委質詢時質疑，陸委會並未提出政院版兩岸協議監督條例，張小月表示，法案本質是監督行政部門推動兩岸協議，由立法部門提案更具正當性，目前有6個版本的草案等待審議，政府也支持民進黨團版草案。1060320

(中央社)