國軍形象連續劇 立委憂成太陽的後悔
國防部今天表示，國軍形象連續劇劇本已完成，男女主角大致底定，「有亮點」，符合年輕人形象。不過，民主進步黨籍立委莊瑞雄擔心拍成莒光日，不要最後變成「太陽的後悔」。
國防部將推出國軍形象連續劇，預計9月播出，目前已完成招標，由導演梁修身執導，劇名暫定「最好的選擇」，預計4月中開拍。
國防部政戰局文宣心戰處長陳育琳上午在立法院外交及國防委員會，答復民主進步黨籍立委蔡適應詢問表示，今年1月透過公開招標，已完成國軍形象連續劇招標，全劇16集；為保持神秘感，陳育琳不願透露內容。
陳育琳表示，國軍形象連續劇將在國防部發言人臉書、網路社群媒體等播出，也接洽在有線電視與無線電視播放。
媒體稱國軍形象連續劇為台版「太陽的後裔」，中國國民黨籍立委江啟臣當場詢問列席官員，有沒有看過「太陽的後裔」，只有大約4人舉手。
江啟臣認為國軍問題出在領導、軍紀問題，拍攝連續劇這種形式化東西做多了，他不認為對國軍形象有幫助。
莊瑞雄接著拿「太陽的後裔」劇照，詢問馮世寬「有沒有比你當時帥」，馮世寬說，「還是差一點」。莊瑞雄進一步詢問與金城武相比，馮世寬說，「金城武不如我」。
莊瑞雄希望國軍形象連續劇不要拍成莒光日，也不要最後變成「太陽的後悔」。1060320
(中央社)
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