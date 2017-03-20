賽後得意忘形 足球小鮮肉謝老婆和小三
效力南非球隊的迦納足球員艾納斯比賽進兩球後興奮過頭，鏡頭前受訪竟然感謝妻子和「女友」，說溜嘴自爆有「小三」的影片引發瘋傳，網友笑說「回家皮要繃緊」。
法新社和倫敦「每日郵報」網站報導，南非超級聯賽球隊自由邦星隊（Free State Stars）週末出戰開普敦阿賈克斯隊（Ajax Cape Town）。
「每日鏡報」網站也報導，22歲前鋒艾納斯（Mohammed Anas）17日進2球，助自由邦星隊逼平2比2，精彩表現獲得聯賽贊助商選為單場最佳球員。
他贏得小獎座及獎金，賽後義務性在場邊接受訪問，但沒想到說溜嘴，自爆有小三，出糗的受訪影片在網路上瘋傳。
艾納斯說：「我要感謝球迷，還有我的老婆和女友。」
他當下發現自己「搞烏龍」後，隨即補上一句「對不起，我是說我老婆，我心中一直深愛著妳」。
推特用戶宗迪（Given Zondi）寫道：「艾納斯，兩球，兩個女人。」而拉茲（Papago Rapz）也說：「艾納斯進2球外加1個烏龍球。」
不少網友在報導下方留言，笑說艾納斯回家慘了，「這男人回家皮要繃緊」。
另有人留言：「我相信他女友知道他有老婆，但無論如何為了錢還是選擇跟他在一起，壞女孩！」
其他有網友說：「大部分足球員都有小三，至少他對他們的秘密生活近乎誠實。」「他是年輕小伙子，不小心得意忘形。」（譯者：中央社盧映孜）1060320
(中央社)
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