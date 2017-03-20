兩派街頭鬥毆槍擊 警逮人查獲長槍
兩派人馬日前在南投縣埔里鎮街頭鬥毆、槍擊一發子彈，警方逮捕涉嫌鬥毆男子、起出1把改造長槍、模型衝鋒槍及手槍各1把。
埔里鎮17日發生兩派人馬鬥毆事件，南投縣政府警察局埔里分局經連日追查，昨天拘提巫姓、邱姓、董姓、陳姓犯嫌到案，並起出1把改造M16步槍、1把MP5模型槍、1把模型手槍，全案依涉犯槍炮彈藥刀械管制條例，移送南投地方法院檢察署偵辦。
埔里分局今天表示，巫姓與邱姓男子、董姓與陳姓男子兩派人，案發當天清晨在一家早餐店互看不順眼、起口角，雙方各自回家拿攻擊武器，再到路上尋仇，兩派人在埔里鎮中山路、北環路口相遇起衝突。
埔里分局表示，巫男持改造M16步槍與董男起衝突，雙方拉扯之中，誤觸扳機射擊一發子彈擊中地面，巫男事後撿走彈殼，隨意丟棄；陳姓男子則以模型槍柄敲擊邱男頭部成傷，警方獲報到場圍捕，巫、董、陳逃離，邱男則因傷送醫，再帶回分局製作筆錄。
巫男向警方供稱，一名過世長輩將改造M16長槍寄放給他保管，期間從未檢視槍枝，也不知道功能是否正常，當時為嚇對方才拿出來使用，拉扯中誤觸扳機才擊出1發子彈；董男則供稱，2把模型槍是姪子的玩具，當天也是為了威嚇對方才拿出來使用。
埔里分局長潘金葉表示，3把槍械交內政部警政署刑事警察局鑑定；警方有能力、有信心、有決心維護轄區治安，保障埔里居民安心生活環境，不容許街頭暴力發生，呼籲民眾不要挑戰公權力。1060320
(中央社)
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