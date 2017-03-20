陸為薩德報復韓企 南韓向WTO告狀

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南韓貿易部長今天表示，針對中國大陸因南韓部署美國反飛彈防禦系統向南韓企業報復一事，已向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

中國大陸因南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）而對南韓企業採取貿易報復措施，先前外媒已報導南韓考慮向WTO提起申訴。

南韓產業通商資源部長官周亨煥（Joo Hyung-hwan）今天則在南韓國會質詢時證實。他說：「我們已經告知WTO，中國大陸可能違反某些貿易協定。」

周亨煥指出，南韓是在中國大陸對南韓旅遊與零售業實施限制後，上週提出這項申訴。（譯者：中央社許湘欣）1060320

(中央社)