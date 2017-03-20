南韓評估：北韓火箭發動機有意義進展

我要評比

南韓國防部今天在例行記者會上評估，北韓18日透過地面點火試驗新型大功率火箭發動機的性能，已取得有意義的進展。

南韓聯合新聞通訊社報導國防部表示，北韓火箭發動機的確切推力以及是否投入使用，還需進一步分析。

據報導，此次北韓公開的發動機由1台主發動機和4台輔助發動機連接組成，估計北韓旨在研製新型火箭發動機。

北韓官方媒體「中央通信社」和朝鮮中央廣播電台19日報導，北韓勞動黨委員長金正恩18日視察試驗情況。1060320

(中央社)