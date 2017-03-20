林書豪又傷 美媒再提交易可行性
美國職籃NBA布魯克林籃網隊台裔球星林書豪今天在出戰達拉斯小牛時扭傷右腳踝，傷勢情況明天才會明朗。美媒記者分析，籃網隊也許該評估交易林書豪的可行性。
美國「Inquisitr」新聞網站報導，籃網教頭艾特金森（Kenny Atkinson）談及林書豪傷勢時說：「看起來像是扭傷，我們會為他評估，明天會更新情況。」
美媒「isportstimes」引述「華盛頓郵報」（Washington Post）記者龐丹（Tim Bontemps）的說法，認為目前戰績13勝56敗的籃網，本賽季預期會以聯盟最差戰績坐收，這是其中一個籃網可以考慮將林書豪交易出去的理由。
龐丹表示，當林書豪健康時，籃網是一支不容小覷的球隊，但籃網高層本季卻沒為球隊增添更多武器。林書豪可以在艾特金森執教下重拾「林來瘋」，但因籃網完全無法成為一支季後賽球隊，使得重拾林來瘋變得不重要，這也是籃網該考慮交易林書豪的主要理由。
不過，龐丹的分析也補充說明，指籃網不應考量為降低薪金負擔而交易林書豪，而只應著眼在交易林書豪，能否換得一些選秀權或年輕新秀，「如果交易能取得一些年輕球員及換得選秀權，這才是交易林書豪該考量的點。」
28歲的林書豪本季平均每場可繳出14.1分、5.1助攻與3.3籃板，但卻皆連受傷，只出賽24場，今天再度扭傷腳踝後，本季可能又會錯失更多比賽。1060320
(中央社)
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