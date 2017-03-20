千迴百轉22年才嫁「他」 石英女兒林千鈺堅持不生！

林千鈺和焦恩俊相識25年，彼此情路上繞了一大圈，才終於在彼此身邊找到定位。(中時資料照片)

藝人林千鈺是石英和吳玲的女兒，最著名的一段情事便是和伊正那段4年情，可惜兩人沒有結果，但其實她這半輩子和英俊小生焦恩俊「糾纏」長達25年，如今和離過一次婚的焦恩俊各自繞了一大圈，才回到彼此身邊就定位，兩人新婚2年多，林千鈺難得公開聊情事，坦言當初焦恩俊離婚時很想痛罵他：「有點出息好嗎？你是個男人，至於為個女人這樣墮落？」，但最終不忍心傷他，直到兩人交往後才一吐為快。

據《蘋果日報》專訪，1992年林千鈺和焦恩俊合作《軍官與淑女》，劇組年輕演員們感情好，讓她一度被焦恩俊當時的女友也就是現在的前妻當成情敵，1994年他結婚，石英夫婦還去參加，焦恩俊婚後更常帶妻小到林家作客，其實跟石英一家子關係不錯，幾年後焦恩俊離婚，在這段婚姻裡散盡家財，還失去2個女兒，借酒澆愁、行為失序，跌入谷底的他常跟林千鈺哭訴，漸漸地讓女方覺得這段感情有了定論，沒想到之後男方發訊表示：「妳可能誤會了妳在我心裡的位置」，焦的經紀人也公開說林是紅顏知己，林千鈺雖難過但也沒說什麼，之後在演員陳宇風的介紹下，跟伊正交往，但也沒走向婚姻，黯然分手。

直到2013年，林千鈺和焦恩俊在加拿大重逢並復合，她再三觀察後，終於對他當頭棒喝：「現在離婚的人一堆，你以為世上只有你一人離啊？要感謝老天爺讓你跌到谷底，又能爬起來賺錢」，還表示現在已經沒有2007年那個「容忍你的林千鈺」，揚言不會再這麼好欺負，她本以為離過婚的男人沒這麼容易再往婚姻裡走，沒想到焦恩俊竟跟她求婚，讓她直問：「你想清楚了嗎？」。

林千鈺也坦承，兩人相識25年，但從沒一起過日子的經驗，直到婚後才開始生活上的磨合，才真正了解彼此的個性，2年多來，兩人有時窩在北京，有時陪彼此回老家，甚至加拿大還有個家，起初，她還會陪老公四處去工作，後來發現一年待在家不過1個月，家就像旅館一樣，所以去年開始她無意再奔波，「你去商演，我在家就好」，而46歲的林千鈺，也不想生孩子，這點焦恩俊也贊成，「我不會生了，老公也說不要，高齡產婦有危險」。

(中時電子報)