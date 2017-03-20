「學生電影之父」名導林清介涉抄襲？ 今不起訴

有「學生電影之父」之稱的資深名導演林清介，去年開拍的電影《奇幻同學會》，遭創作者薛少軒提告抄襲，林不滿反控薛誹謗，台北地檢署認為，該部電影的原劇本確實是林、薛2人共同創作，林事後改編劇本，並沒有侵權，今天上午將林清介、薛少軒及編劇傅睿邨3人均不起訴。

林清介是台灣知名導演，1976年改編電影劇本《汪洋中的一條船》獲獎，他早年因拍攝過學生電影而聞名，被喻為「學生電影之父」。林清介前年重執導演筒，找來王彩樺、李興文、庹宗華等一票資深演員拍攝《奇幻同學會》。

薛指控，2013年他把一連串尋找同學的過程寫成劇本，林清介提供修改建議，後來該片參加2014年度輔導金申請時，林便要求共同掛名編劇；而後林清介成功找到資金，先是透過中間人說服希望能買斷劇本，後又稱需要改寫，皆被他拒絕。

林事後找編劇傅睿邨改寫劇本拍成電影，引發薛不滿，前年9月，薛以林未經他同意，使用劇本拍成電影，控告林、傅2人涉嫌違反著作權，薛另向週刊爆料林涉嫌抄襲。

林得知後，另在接受雜誌專訪時，反批薛並沒能力寫劇本，薛加告林妨害名譽，林也控薛誹謗。

檢方認為，《奇幻同學會》劇本是薛、林2人共同創作，林、傅2人沒有侵權，至於林、薛互控對方誹謗部分，則是罪證不足，因此將全案不起訴。

(中時)