助憂鬱患者抓浮木 台科大「小鬱亂入」平台獲獎

台科大工商業設計所學生林妤恒（左）、白琳（右）架設「小鬱亂入」網路平台。（台科大提供）

台科大工商業設計所學生林妤恒、白琳架設「小鬱亂入」網路平台，最近更獲出版社出版《小鬱亂入，抱緊處理》圖文書。（台科大提供）

全台有200萬個憂鬱症患者，台科大工商業設計所學生林妤恒、白琳架設「小鬱亂入」網路平台，用可愛的圖文傳遞憂鬱症相關資訊，不僅得到2016德國紅點傳達設計獎，最近更獲出版社出版《小鬱亂入，抱緊處理》圖文書，成為可幫助社會的設計作品。

「小鬱亂入」網站平台（http://depressytrouble.tw），將憂鬱症擬人化為一隻黑色的小怪獸「小鬱」，並以大量的插圖文字來介紹憂鬱症，內容都經過專業醫療人士審閱，同時透過臉書社群與讀者互動，必要時引導需要協助的患者就診並安排相關機構介入協助。

台科大校長廖慶榮表示，「小鬱亂入」是同學們畢業製作的作品，除了獲得2016德國紅點傳達設計紅點獎，也成功獲得商品化機會，4月1日起將以圖文書形式出版，這不只是學生作品，也是一個可以真正幫助社會的設計。

「小鬱亂入」是台科大設計所學生林妤恒、白琳就讀台科大設計系時的畢業製作，當時她們身邊不僅有朋友罹患憂鬱症，林妤恒的母親也飽受心理疾病所苦，因此，兩人決定深入憂鬱症議題，架設「小鬱亂入」講述憂鬱症、治療方法、飲食生活建議、陪伴患者的方法，並提供就醫診所、諮商機構等實用資訊。

林妤恒表示，有些有自殺傾向的讀者透過社群向「小鬱亂入」求救，除了在第一時間安撫他們情緒，也會立即轉給自殺防治中心等相關機構，間接挽救了許多生命。最讓她印象深刻的是，在一次展覽中，曾有位患有重度憂鬱連說話都有困難的女生，默默走到「小鬱亂入」的攤位前，遞了一張感謝的紙條給她們，那句無聲的感謝令她相當感動，也有了支持下去的動力！

另一位設計者白琳，目前在美國普瑞特藝術學院進修，她表示紐約的步調很快，生活壓力也大，有「小鬱亂入」的製作經驗後學會了如何調適自己，而過去因為自己對憂鬱症缺乏認識，可能會被偏見影響，像是有可能認為憂鬱症是抗壓性不足或軟弱的緣故，但透過設計小鬱亂入讓自己能更理解憂鬱症了。

(中時)