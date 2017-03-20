追求女模不成潛屋砍她 惡男遭判刑7年定讞
宜蘭縣賴姓男子去年追求蕭姓女模特兒被拒，他由愛生恨，去年潛入蕭的家中，先掐昏她再持汽車包膜刀連刺她的頸部2刀後逃逸，所幸蕭女及時被發現送醫急救，撿回一命；最高法院認為賴男犯後沒有悔意、態度非佳，今日依殺人未遂罪將他判刑7年確定。
26歲的賴男與蕭女是網路遊戲認識的朋友，賴因進一步與對方交往時，被蕭女多次拒絕，他於是揚言自殺，並在去年4月16日開車到台北找蕭女，他在蕭的住處附近開車不慎撞到山壁，他於是打電話向蕭女求助並希望能見她一面，但對方只回說幫忙報警不願見他。
賴男相當不滿，他棄車步行翻牆潛入蕭的家中，闖入房間內搶走她的手機折斷，然後以雙手掐住她的脖子直到昏迷，再拿出預藏的包膜刀朝她頸部連刺2刀後離去，所幸當時與蕭女通話中的友人查覺有異，趕往現場後將她送醫急救，蕭女才倖免於死。
歷審都認定，賴男犯後狡辯卸責，缺乏衷心悔改之意，犯後態度不佳，但考量他年紀尚輕，思慮未深，一時衝動犯案，依殺人未遂罪將賴男判刑7年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
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