5歲弱視妹要看更遠 新視覺訓練來幫忙

立體訓練儀協助弱視的安安能刺激腦部成相反應。（馮惠宜攝）

透過追視訓練，讓大腦成相融合更完整。（馮惠宜攝）

5歲半的小女生安安，3歲時視力檢查發現嚴重弱視，媽媽帶他配眼鏡矯正，視力仍停留在0.4、0.5，經轉診到中國醫藥大學兒童醫院建議接受雙眼複合式訓練，一年半下來，戴眼鏡時可恢復到0.9，安安開心的說現在畫畫不會覺得看起來糊糊的；醫師解釋，這種訓練主要是在視力矯正後，也訓練大腦成相的刺激，讓他在視力發育成熟前，雖然先天角膜不平整造成散光，卻可以透過鏡片，矯正到最佳的狀況。

中國醫藥大學兒童醫院眼科醫師謝宜靜指出，安安主要是高度散光造成的弱視，右眼350度、左眼250度，一般弱視的治療以配戴完全矯正的散光度數眼鏡，在家進行弱視的簡單訓練為主但雙眼最佳矯正視力只有0.3、0.4（四歲小朋友正常視力約為0.7-0.8），進步很有限。

為搶在視力發展成熟前做最佳的矯正，因此，謝宜靜建議再給予「雙眼協調訓練」，透過追視訓練、紅綠弱視練、立體訓練儀等多種訓練，三個月後視力已到0.7，如今進行了一年半後，視力到達1.0了，媽媽不再擔心安安的視力。

謝宜靜表示，這種「雙眼複合式視覺功能訓練」，其實在國外行之有年，其訓練方式為運用簡單的原理-給眼睛跟大腦一些功課，除了讓單眼視力進步外，更著重在雙眼協調及融合成像的能力，給小朋友足夠的立體感跟更清楚的世界。

(中時)