台灣人最好感度國 民調：新加坡排第一
台灣民意基金會今天發表民意調查，針對12國好感度排行，台灣人最喜歡的國家是新加坡，其次是日本、加拿大。
台灣民意基金會董事長游盈隆在台大校友會館發表3月中旬進行的全國性民調結果顯示，在台灣鄰國及世界主要國家共12國中，好感度排行第1名的是新加坡占87.1％，其次是日本83.9％、加拿大83％、歐洲聯盟78.7%％、澳大利亞78.6％、美國68.1％。
之後依序是沙烏地阿拉伯、南韓、中國、俄羅斯、菲律賓與北韓。
如果以反感度排行，台灣人最不喜歡的國家是北韓81.6％、菲律賓57.3％、中國47.4％，之後依序是南韓、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、美國、日本、澳大利亞、歐盟、新加坡與加拿大。
民調是台灣民意基金會委託山水民意研究公司所做，訪問日期為13日和14日，對象為全國20歲以上成年人，有效樣本1185人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.85個百分點。1060320
(中央社)
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