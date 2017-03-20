不滿遭盤查攻擊員警 男遭判刑3個月

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台東王姓男子不滿楊姓、李姓員警盤查，作勢揮拳，並以皮帶攻擊員警，遭判處有期徒刑3個月。

去年間，楊姓、李姓員警執勤時，看到王姓男子有醉意，上前盤查。未料，王姓男子認為警方無故盤查，於是拒絕盤查，當場出言侮辱警員，並且作勢揮拳，持皮帶攻擊警員。

警方依妨害公務罪移送王男，檢察官認為王男妨害員警盤查，且偵查中矢口否認妨害公務犯行，飾詞狡辯，難認其犯後具有悔意，且又有前科累犯，求處6個月有期徒刑。

台東地方法院簡易庭判刑3個月，檢察官不服，認為王男是傷害罪累犯，提起上訴。台東地方法院開庭時王男表示，他因心情不好喝酒，不知道當時發生的情況，事後看監視器錄影畫面才知道，已向兩員警道歉。

台東地方法院認為王男已有悔意，且取得員警原諒，錄影中；再者，他前科已超過5年，不算累犯，因此維持3個月判決，駁回檢察官上訴，不得再上訴。1060320

(中央社)