廢BRT遭監院糾正 中市：歡喜做甘願受
監察院糾正BRT案，點名藍綠都有違失，對此台中市交通局長王義川上午出席豐原安康段社會住宅上樑典禮時表示「對於監察院的糾正，我們歡喜做甘願受！」他說，BRT當年是錯誤的政策，沒有完整的配套就倉促上路，也造成捷運藍線無法通過，新政府上任後廢掉假的BRT，促成捷運藍線在去年底獲交通部核定。
王義川對監察院調查職權予以尊重，坦然接受糾正，他強調，過去假的BRT佔據兩個車道，行駛台灣大道的汽機車苦不堪言，而海線公車族需在靜宜大學轉乘，肇事率增加，行駛速度也變慢。
王義川表示，BRT原來是錯的政策，監察院認為廢除，政策就沒有一致性，但如果明知是錯的又繼續錯下去，那就是錯到底，因此，改變前市府錯誤，才是對的事情。
至於監院糾正BRT廢除，造成雙節公車及站體設備閒置。王義川澄清，32輛雙截公車都已在今年全部委外經營，得到的權利金比折舊的金額高，為市庫挹注一筆收入，也阻止後續300億元的公帑浪費。
(中時)
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