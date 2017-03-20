蓋洛普民調：川普支持率創新低

美國總統川普步下空軍一號。(美聯社)

美國民意調查公司蓋洛普(Gallup)最近的調查顯示，美國總統川普(Donald Trump)的支持度創下新低，不支持度也創下新高，主要原因很可能是川普最近提出的政策如歐巴馬健保替代方案等，引發美國民眾反感。

商業內幕(Business Insider)指出，蓋洛普的民調顯示川普的支持度下滑到37%，而不支持度也創新高峰達58%。川普也是美國歷任總統以來，上任60天後支持度最低的一任總統。蓋洛普網站表示，該公司自川普正式上任後，每天透過電話訪談1,500名美國成人，來追蹤美國民眾他的表現的看法。

這民調反映出美國民眾對川普政府上周推出的新健保方案的不滿，新方案不但引發美國大眾反彈，共和黨內部也出現不滿的聲音，部分共和黨員認為新方案沒有確實改革前任總統歐巴馬(Barack Obama)創立的健保方案。

商業內幕指出，川普的新健保案將對美國的偏遠地區居民、低收入戶和老年人產生負面影響，到2026年時美國可能會有2,400萬人因此失去健保。美國昆寧佩克大學民調(Quinnipiac University Poll)三月初的調查顯示，51%的美國受訪者不贊同川普改革歐巴馬健保。

除了新健保方案不得民心外，川普最近宣稱歐巴馬監聽其住宅川普大樓的不實指控，以及川普政府推出的新反旅遊禁令，也都引發民眾憤怒。

這是川普的支持度第二次創下新低，二月中時因為川普的前國安顧問佛林(Michael Flynn)被發現隱匿曾經和俄羅斯駐美大使討論解除經濟制裁，而被迫辭職下台。當時川普因首版旅遊禁令被數名法官擋下，而多次在言語上攻擊美國的司法系統。

(中時電子報)