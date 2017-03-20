媒體搞錯林德福 藍委突然變體育署長
台灣醒報昨報導「體育署長換人，決組最強國家隊」新聞，報導新任體育署長林德福的訪談，不過新聞網站卻把體育署長林德福的照片誤植成國民黨立委林德福的照片，讓藍委林德福在臉書上澄清不是他接任體育署長，要台灣醒報求證後再取圖。
林德福在臉書上表示，政壇現在有「三位林德福」，三人的專長職掌都不一樣，他並沒有接體育署署長，也請不要拿他的照片去貼剛上任體育署署長充數，很不專業。請媒體複習一下，「寫新聞固然重要，報導之前還是請求正一下這麼誇張嚴重的錯誤，還摘自我的臉書，謝謝。」
(中時)
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