黃子佼前進台灣師範大學 放下麥克風改執教鞭當老師

黃子佼來到夢想大學堂的台灣師範大學站，台師大以最高規格的親善大使團來迎接。（圖片由旺旺中時北京提供）

台灣心理學權威殿堂 兩位國際級教授讓黃子佼大開眼界

歷史悠久的台灣師範大學，是台灣的傳統名校，而主持天王黃子佼本週跟著夢想大學堂，來到這所充滿歷史痕跡的學校。佼佼一踏進校門，首先遇到的，就是由俊男美女組成的台師大親善大使團，並且在大使們的帶領下，一探充滿日式建築風味的校園。除此之外還上了兩堂台灣心理學大師的課，分別是台灣教育心理學翹楚，陳學志教授的眼動儀課程，以及擅長幫助高壓行業尋找紓壓管道的運動心理學權威，季力康教授的課。

黃子佼在台師大體驗了台灣教育心理學的翹楚陳學志教授的眼動儀課程。（圖片由旺旺中時北京提供）

台灣運動心理學權威季力康教授的課程，讓黃子佼受益良多。（圖片由旺旺中時北京提供）

不拿麥改執教鞭和指揮棒 黃子佼當起教授兼指揮獲滿堂彩

台灣師範大學除了心理系獨步全台之外，音樂系也是一絕，尤其是在知名管樂家葉樹涵教授的帶領下，讓台師大的管樂團享譽海內外。而這回黃子佼在管樂團的演出裡，除了要聽著演出分辨有哪幾種管樂樂器的種類之外，居然還臨時被葉樹涵教授抓上指揮台上，拿起指揮棒，指揮起編制高達50人的管樂團。另外佼佼還在台灣師範大學當起了一日教授，這也是黃子佼繼電影『六弄咖啡館』裡客串高中老師之後，再一次的執起教鞭。只不過這回是幫台師大的大學生們，上了一堂『黃子佼的傳播寶典』，精彩的內容讓同學們是高喊不想下課。

黃子佼意外拿起指揮棒，在『夢想大學堂裡』指揮台師大管樂團。（圖片由旺旺中時北京提供）

台灣師範大學高手如林 世界級選手列陣等挑戰

說到台灣師範大學，黃子佼原本以為這所過去是以培養國高中老師的大學名校，應該是以文風為主，但沒想到來了之後才發，跟他想像的不一樣。因為台師大的體育系，可說是全台數一數二，因此吸引了許多奧運等級的選手就讀，像是2016里約奧運女子射箭團體銅牌的好手雷千瑩，就是台師大的學生。而綽號雷母的雷千瑩除了幫黃子佼上了一堂入門的基礎射箭課之外，也展現了她百步穿楊的好身手。另外黃子佼也在台師大的體育場上，發現一群各個虎背熊腰，同時很有『志氣』的女學生，原來她們就是曾經拍過電影，同時也在國際拔河大賽屢屢奪冠的台師大女子拔河隊。究竟黃子佼在台灣師範大學的校園裡，還會遇到哪些意想不到的挑戰呢？该集夢想大學堂已在3/19週日下午五點中天娛樂台播出。

臺灣師範大學高手如林，里約奧運女子射箭銅牌好手雷千瑩，指導黃子佼射箭。（圖片由旺旺中時北京提供）

臺灣師範大學的女子拔河隊頻頻揚威國際，黃子佼也來體驗一下拔河的感覺。（圖片由旺旺中時北京提供）

完整內容也會同步在中天必PO TV、快點TV以及中天娛樂台的Youtube頻道同步播出。海外的華人朋友，可以在3/24晚上十點，在中天亞洲台、中天亞洲台的臉書官方粉絲團、中天亞洲台Youtube頻道以及中天亞洲台的官方微博和夢想大學堂臉書粉絲團隨選隨看精彩的節目內容。

(中時電子報)