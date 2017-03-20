NBA》艾卓吉輕鬆打 馬刺擊潰國王中止2連敗
被檢查出有心律不整問題的艾卓吉，原本有可能面臨無限期停賽的可能，但艾卓吉只休息了3天就回到球場上，可惜前兩戰馬刺都吞下敗仗，20日在主場迎戰國王，靠著二、三節的狂轟猛炸取得25分絕對領先優勢，最終以118比102中止2連敗。
艾卓吉此役只上場22分鐘，13投8中，攻下18分、8籃板，雖然上場時間不長，但攻擊效率非常高，眼看球隊大幅領先，他也樂得在場邊觀戰休息。
馬刺首節落後6分，次節打出37比22攻勢，第三節又攻下41分，從原本的落後6分，打完三節之後反倒領先25分，決勝節板凳球員輪番上陣練兵。
馬刺全隊7人得分上雙，先發五虎攻下53分，替補貢獻65分，馬克蓋索22分、9籃板最佳，帕克16分、7助攻，里歐納德12分。
國王自從送走考辛斯之後一路陷入連敗命運，好不容易中止8連敗後拿下2連勝，現在又連續兩場慘敗在雷霆和馬刺的手上，季後賽恐將漸行漸遠。
(中時電子報)
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