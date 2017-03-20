金正恩毫無理性？專家：答案正巧相反

金正恩政治肅清、研發核武導彈動作連連，被批評是毫不理性的領導者，但北韓問題專家有不同的看法。(中時資料照)

北韓不顧國際社會反對，執意發展核武、導彈，令東北亞緊張局勢升溫，美國常駐聯合國代表大使黑莉形容，金正恩是毫無理性、沒有清晰思考的人。不過，事實真是如此嗎？北韓問題專家分析，答案正巧相反，金正恩非常理性，發展核武是為保護自己，不受其他大國威脅，而殺忠臣也是為防範「漏網之魚」。

根據《BBC中文網》報導，首爾韓國國民大學蘭科夫（Andrei Lankov）教授接受《BBC》採訪時說，金正恩的表現與「不理性」搭不上邊，恐嚇、殺害周遭親信的作為，僅是實現「寧可錯殺一千，不可放過一人」想法。首爾延世大學德魯里（John Delury）教授指出，殺害金正男值得撻伐，但也屬理性行動，歷史中這類案例層出不窮，年輕君主殺害叔伯、哥哥，並非新鮮事。

發展核武算不理性行為嗎？德魯里分析，金正恩研究核武並非不理性，而是他面對一個曾大舉入侵他國、充滿敵意的超級大國，他無法保證自己有安全可靠的盟友，只能倚靠大規模殺傷性的武器，確保自身的安危。金正恩清楚知道，不要相信大國的承諾，那不會有幫助，保護自己的唯一方法，便是持續研發核武。

至於大家都想知道的，金正恩目標究竟為何？學者分持不同看法。釜山東西大學邁爾斯（Brian Myers）教授說，金正恩的終極目標是在朝鮮統治下的「半島統一」，擁有核武便有機會讓美軍撤軍、迫使對手簽下和平條約。蘭科夫則有不同看法，他認為至今為止，「生存」是金正恩最重要的動機。

(中時電子報)