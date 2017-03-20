金正恩毫無理性？專家：答案正巧相反
北韓不顧國際社會反對，執意發展核武、導彈，令東北亞緊張局勢升溫，美國常駐聯合國代表大使黑莉形容，金正恩是毫無理性、沒有清晰思考的人。不過，事實真是如此嗎？北韓問題專家分析，答案正巧相反，金正恩非常理性，發展核武是為保護自己，不受其他大國威脅，而殺忠臣也是為防範「漏網之魚」。
根據《BBC中文網》報導，首爾韓國國民大學蘭科夫（Andrei Lankov）教授接受《BBC》採訪時說，金正恩的表現與「不理性」搭不上邊，恐嚇、殺害周遭親信的作為，僅是實現「寧可錯殺一千，不可放過一人」想法。首爾延世大學德魯里（John Delury）教授指出，殺害金正男值得撻伐，但也屬理性行動，歷史中這類案例層出不窮，年輕君主殺害叔伯、哥哥，並非新鮮事。
發展核武算不理性行為嗎？德魯里分析，金正恩研究核武並非不理性，而是他面對一個曾大舉入侵他國、充滿敵意的超級大國，他無法保證自己有安全可靠的盟友，只能倚靠大規模殺傷性的武器，確保自身的安危。金正恩清楚知道，不要相信大國的承諾，那不會有幫助，保護自己的唯一方法，便是持續研發核武。
至於大家都想知道的，金正恩目標究竟為何？學者分持不同看法。釜山東西大學邁爾斯（Brian Myers）教授說，金正恩的終極目標是在朝鮮統治下的「半島統一」，擁有核武便有機會讓美軍撤軍、迫使對手簽下和平條約。蘭科夫則有不同看法，他認為至今為止，「生存」是金正恩最重要的動機。
(中時電子報)
文章來源：BBC
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。