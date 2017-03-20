統計：南北韓GDP相差48倍

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韓媒報導，根據美國中情局（CIA）今天發布的調查報告「世界概況」指出，比較2016年國內生產總值（GDP），南韓是北韓的48倍，平均壽命則相差12歲。

南韓聯合新聞通訊社引述資料顯示，2016年南韓GDP（以購買力為準）達1兆9290億美元，位居世界第14，北韓則僅為400億美元，位居全球第115，南韓是北韓的48倍。

2016年南韓的平均壽命為82.4歲，排名世界第12，北韓則為70.4歲，位居世界第157。

人口方面，南韓達5092萬，排名世界第28，北韓2512萬，位居第51。南北韓合計7604萬人，位居世界第21。

另外，2016年南韓經濟成長率2.7%，位居世界第110，北韓1%，位居第171。1060320

(中央社)