法務部：陳水扁在美房產拍賣所得已進國庫

法務部檢察司長林邦樑今天表示，前總統陳水扁在美房產拍賣所得約新台幣4000萬元已匯入國庫，並澄清美方並未要求設立反貪腐基金，尊重台灣對這筆款項的運用。

最高法院檢察署特別偵查組去年表示，美國司法部民國99年7月拍賣前總統陳水扁等人名下在美國維吉尼亞州、紐約州2棟不動產後，將匯約150萬美元回台，體現兩國司法互助精神。

立法院司法及法制委員會上午審查民進黨立委蔡適應提案將僑務委原任期由3年改成2年提案。國民黨立委王育敏詢問，美方建議陳水扁的貪污贓款不要匯入國庫要專款專用，設立反貪汙防制洗錢的教育訓練基金，這件事情法務部態度如何？法務部檢察司長林邦樑說，美國方面並沒有這樣講，「尊重我們國家對這筆款項的運用」。

贓款是否已取回，金額多少？林邦樑說，約新台幣4000多萬；放到哪裡？林邦樑說，進國庫。

他表示，對反貪腐、防制洗錢的教育訓練，本來就是法務部責無旁貸的工作，一直在做，只是陳水扁這筆錢進來，因有相關法令的規定，不得不進國庫，對於反貪腐與防制洗錢，有其他經費運作。

王育敏要求拍本土化反貪腐以陳水扁為教案的宣導影片？林邦樑說，會責成廉政署進一步研議。1060320

(中央社)