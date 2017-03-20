北科大攜美大學推3+2學制 5年可拿學碩士

台北科技大學20日表示，將和在高分子科學領域聲名遠播的美國阿克倫大學簽署「3+2」學碩士一貫學程，學生最快5年就可取得北科大學士學位與阿克倫大學碩士學位。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月20日

北科大今天表示，將和在高分子科學領域聲名遠播的美國阿克倫大學簽署「3+2」學碩士一貫學程，學生最快5年就可取得北科大學士學位與阿克倫大學碩士學位。

台北科技大學表示，美國阿克倫大學學術研究表現，在全美居於領先地位，阿克倫市也是美國塑膠、橡膠工業發源地，有世界橡膠之都及創新之城美稱，該學院有首屈一指的師資和設備，長久以來只收取台灣最頂尖學生，該院畢業生在台灣學術界和工業界表現傑出亮眼。

北科大校長黎文龍指出，國內外合作雙聯學位、學碩士一貫學程是近年趨勢，學生不論從事研究或就業，這些國際經驗都很寶貴，這次北科大和阿克倫大學簽定合作備忘錄，推動「3+2學制」，5年就可取得北科大學士學位與阿克倫大學碩士學位，比傳統升學管道至少省下1年。

北科大工程學院長楊重光表示，台灣學生在大三時多半已修完必修學分，等大四畢業後又得花費1年以上時間準備出國研修考試和資料，要獲得學士和碩士學位大概需要6、7年時間，這次簽訂「3+2學制」，學生在國內念完大三課程，修完4年必修學分，成績優異者經審核、學校推薦，就可赴美國阿克倫大學直接就讀研究所，工程學院的分子系、化工系、材料系或機械相關科系學生，且對高分子材料領域有興趣者都可申請。

楊重光表示，目前阿克倫大學此學程的1年學費約為1萬5000美元，相當於同級美國名校的一半學費，北科大也積極尋求校友企業提供獎學金來支援學生，除了3+2學制外，兩校未來教師也將互相訪問、進行學術交流。1060320

(中央社)