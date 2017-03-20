廢BRT 台中市政府：提昇行車效率

台中市政府廢除BRT，監察院核有違失。台中市交通局長王義川今天指出，改革「假BRT」促成捷運藍線系統，提供給更多直行的幹線公車使用，提升台灣大道整體行車效率。

台中市長林佳龍上任後，突檢BRT行控中心，發現行控中心、公車、車站無法三方對話，怒批「這是一場騙局」。廢止BRT系統，改為優化公車專用道。監察委員調查報告指出，台中市BRT確實有效益，台中市政府廢止，涉浪費公帑。

王義川指出，BRT藍線並無實施「專用路權」及「優先號誌」的條件，無法符合BRT最基本的需求，專用道及專用車站設計也導致肇事率提高。

他說，行控中心不具即時通訊指揮調度的功能，班次不足，往海線乘客需轉乘造成不便，種種缺失使前市府所謂的BRT，難以達到國際上BRT應有的標準，不符台灣大道的大眾運輸需求。

他表示，新市府上任後改革為「優化公車專用道」，不但阻止後續新台幣300億元的公帑浪費並癱瘓交通，促成原以「已有快捷巴士」為由駁回前市府捷運藍線計畫的交通部，終在去年底同意核定台灣大道興建捷運藍線系統。

針對「全盤廢除」，王義川指出，原本的月台與車道都還在，革新為優化公車專用道使用後，提供給更多直行的幹線公車共同使用。

王義川對監察院報告引用交通部「BRT無一定型式」的說法，他感到錯愕。他說，如果連嘉義縣沒有專用道的公車，只是在車上噴BRT字樣就叫BRT，「那交通專業都可以打包了。」

王義川反問，沒有專用路權、沒有優先號誌的公車系統也可成為BRT，是那一個交通部官員說的？如果交通部真的這樣定義BRT，「真是世界第一天才。」1060320

(中央社)