國旅遭質疑用假資料申請 觀光局從嚴審查

民進黨立委黃國書今天表示，交通部觀光局補助國旅，卻有旅行社以假資料申請的狀況，呼籲觀光局追回這些冒領補助款。觀光局代表指出，補助案將從嚴審查。

黃國書上午在立法院召開記者會。他表示，政府為了因應中客減少，協助相關業者度過危機，2個月內快速通過了「新台幣3億元擴大國旅補助方案」，並在2個月內就被申請完畢。

他說，根據3月初向觀光局調閱的資料顯示，申請團數前10名的旅行社，就發現了多項疑點。

黃國書說，申請團數前10大的旅行社，發現不同旅行社卻是同一個負責人，以規避觀光局訂下每月20團上限的規定，因此前10大旅行社，實際上可能只有4至5名負責人。

他說，申請補助的團體，還有出1團拆5團、出1團報2團等現象，同一群人居然可以出現在同一天不同的核銷照片中，還有同一名司機、同一時間為2個旅行社開車，或是同樣的行車紀錄，卻被用不同日期的團來申請的離譜情形。

黃國書說，部分申請補助則是出現一條龍的情況，從旅行社、餐廳、申請協會、遊覽車公司等，全都是同一個負責人，這些顯而易見的造假，為什麼觀光局依然大方核銷？

與會的觀光局業務組組長劉士銘說，觀光局希望旅遊行程安排不要太過集中於某一旅行社，因此有單月團數上限，目前還沒有完全核銷完畢，資料有疑義的地方，都會請業者改進與補正，如果提不出來，就不予補助，一定會從嚴審查。

劉士銘說，全案審核進度約在20%，陸陸續續核銷中，會仔細比對相關文件，當初也有請業者簽切結書，不得有虛報、浮報的情形，如有違反，將依照相關法律責任追究，並追回補助款。

他表示，所謂的一條龍、同一個負責人的狀況，審核上並沒有限制申請的相關規定，但觀光局還是希望國旅不要太過於集中，未來會將這部分做為補助的考量。1060320

(中央社)