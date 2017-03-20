廢BRT遭監院糾正 市府：轉型優化成功
台中市長林佳龍上任後將前市府推動的BRT改為優化公車，最近遭監察院糾正，台中市交通局今天說，尊重監察委員行使職權，但之前BRT不符大眾運輸需求才予改革轉型。
監察委員的調查報告指出，前市府推動BRT藍線優先段，未能妥適考量台灣大道的交通特性，致當地交通肇事率增加，且因BRT專用道占用現有道路容量，影響台灣大道整體交通服務水準，招致民怨，相關設施亦有疏漏，有違政府推動交通建設之美意，明顯有疏失；而接著，市府僅採認藍線優先段未具備BRT功能與效益，逕將多年規劃的BRT系統全盤廢止，不僅不符政府施政一致性，也有損市府形象。
市府表示，尊重監察委員行使職權，也希望監察院能夠更為體察地方上對過去「假BRT」造成的民怨，以及在地民意對交通改革的需求。
對於監察院針對BRT糾正台中市政府，一份報告同時批評前任及新任市府政策，台中市交通局長王義川對此指出，前市府錯誤政策不僅浪費鉅額公帑、招致民怨，新市府改革「假BRT」後，不僅阻止後續300億元的浪費與癱瘓市區交通，並促成交通部核定興建捷運藍線系統，而原有候車月台及車道，提供給更多直行的幹線公車使用，提升台灣大道整體行車效率，各項數據均證明轉型為優化公車專用道的成功。
針對監委指稱「全盤廢除」，王義川強調，只要在台中，應該就知道原本的月台與車道都還在，革新為優化公車專用道使用後，反而提供給更多直行的幹線公車共同使用，效益和功能大增，盼監委明察。1060320
(中央社)
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