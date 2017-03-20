北科大、阿克倫大學合作 5年拿學碩士
在高分子科學領域享有盛名的美國阿克倫大學今天與台北科技大學簽署「3+2學士碩士一貫學程」，從今年9月起，只要在北科大修滿3年大學課程，就可申請到阿克倫大學，以2年時間，同時取得北科大學士和阿克倫大學碩士學位。
美國阿克倫大學的高分子學院包含高分子科學與高分子工程兩個研究所，在全美居於領先地位，使其成為該領域學子嚮往的知識殿堂。阿克倫市也是美國塑膠、橡膠工業發源地，有世界「橡膠之都」以及「創新之城」的美稱。
北科大校長黎文龍指出，國內外高教合作雙聯學位、學碩士一貫學程是近年趨勢，學生所增加的國際經驗，不論是日後從事研究或就業，都是寶貴經驗。
黎文龍說，北科大和阿克倫大學簽定合作備忘錄，推動3+2學制，只需5年就可取得國內學士與阿克倫大學碩士學位，比傳統升學管道至少省1年。
北科大工程學院院長楊重光表示，國內大學生在大三時多半已修完必修學分，通常等到大四畢業後又得再花費1年以上的時間準備出國研修的考試和資料準備，要獲得學士和碩士學位前後大概需要花上7年的時間。
因此，北科大和美國阿克倫大學的合作採3+2學制，學生在國內念完大三課程，修完4年的必修學分，成績優異者經審核、學校推薦，就可赴美國阿克倫大學直接就讀研究所。工程學院的分子系，化工系，材料系或是機械相關科系對高分子材料領域有興趣者皆可參與申請。
楊重光表示，北科大學生參加阿克倫大學此學程，1年學費約為1,5萬美元（約新台幣45萬元），相當於同級美國名校的一半學費，北科大也積極尋求校友企業提供獎學金來支援學生。除了3+2學制，兩校未來教師也將互相訪問、進行學術交流，讓北科大師生有機會浸淫在一流學府教學研究氛圍。
(中時)
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