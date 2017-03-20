疑久病厭世 23歲女墜樓身亡

患有憂鬱症23歲徐姓女子19日晚間11時許，呆坐在新北市板橋華東街住家社區14樓頂的女兒牆，警消獲報前往救援，豈料，警消才剛抵達，徐女便一躍而下，送醫急救後宣告不治，徐女未留有遺書。家屬向警方表示，徐女有憂鬱症病史，曾透漏近來心情不佳有輕生念頭，詳細死因待進一步釐清。

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