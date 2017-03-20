LPGA》創建者盃諾琪絲特奪領先勝 龔怡萍並列46
瑞典1姐諾琪絲特，創建盃第3輪飆出賽史61桿與LPGA54洞197桿(-21)紀錄，躍居領先，20日決賽輪再穩紮穩打揮出68桿，守住領先地位，以總桿263桿(-25)贏得領先勝。
今年29歲的諾琪絲特2009年加入LPGA，這場比賽是她LPGA生涯第7勝，她賽後說：「如果10年沒有來亞歷桑那唸大學、打校隊，今天也不會站在這裡，到這裡像是回到自己的家。」
去年「最佳新人」韓國女將田仁智，決賽輪揮出66桿，從出發前位居第5，躍居與泰國女將艾莉雅及美國好手路伊絲，同以總桿265桿並列第2。艾莉雅與路伊絲決賽輪雙雙揮出68桿，沒能超越諾絲特爭奪逆轉勝。
唯一晉級的台灣女將龔怡萍，這輪打出四天來唯一7字頭的71桿，雖連續四天都繳紅字成績，但僅以276桿獲得並列第46。
(中時電子報)
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