韓財長欲與陸財長溝通THAAD 遭拒

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韓媒報導，在德國舉行的20國集團（G20）財長會議期間，南韓財政部長柳一鎬尋求與中國大陸財政部長蕭捷會面，討論終端高空防衛系統（THAAD）引發的摩擦，卻被中國大陸拒絕。

南韓中央日報報導，中國大陸方面是以「日程問題」為由，拒絕安排兩人會面。至於中國大陸官方，目前並未對此事作任何說明。

報導引述南韓財政部說法指出，南韓副總理兼財政部長柳一鎬計劃藉由與蕭捷的會面，強調韓中經貿合作的重要性，但中國大陸方面卻以「日程問題」為由，表示無法安排。

韓聯社對此評論說，這是對南韓試圖以外交方式解決THAAD爭端的打擊。

朝鮮日報報導，柳一鎬表示，中國大陸至今既沒有公開下達「限韓令」，也沒有確切證據。無論是旅遊禁令還是樂天超市關門，「各有各的原因」，導致南韓政府「連公開表示遺憾也很困難」。

柳一鎬並針對南韓國內反制中國大陸經濟報復措施的呼聲說，只要南韓一質疑中國大陸的報復措施，中國大陸官方就以「我們與反制THHAD沒關係」回應。如果抓不到確實把柄，南韓政府貿然提出抗議，反而會產生反效果。1060320

(中央社)