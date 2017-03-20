韓財長欲與陸財長溝通THAAD 遭拒
韓媒報導，在德國舉行的20國集團（G20）財長會議期間，南韓財政部長柳一鎬尋求與中國大陸財政部長蕭捷會面，討論終端高空防衛系統（THAAD）引發的摩擦，卻被中國大陸拒絕。
南韓中央日報報導，中國大陸方面是以「日程問題」為由，拒絕安排兩人會面。至於中國大陸官方，目前並未對此事作任何說明。
報導引述南韓財政部說法指出，南韓副總理兼財政部長柳一鎬計劃藉由與蕭捷的會面，強調韓中經貿合作的重要性，但中國大陸方面卻以「日程問題」為由，表示無法安排。
韓聯社對此評論說，這是對南韓試圖以外交方式解決THAAD爭端的打擊。
朝鮮日報報導，柳一鎬表示，中國大陸至今既沒有公開下達「限韓令」，也沒有確切證據。無論是旅遊禁令還是樂天超市關門，「各有各的原因」，導致南韓政府「連公開表示遺憾也很困難」。
柳一鎬並針對南韓國內反制中國大陸經濟報復措施的呼聲說，只要南韓一質疑中國大陸的報復措施，中國大陸官方就以「我們與反制THHAD沒關係」回應。如果抓不到確實把柄，南韓政府貿然提出抗議，反而會產生反效果。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。