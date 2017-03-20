保大：盤查符規定 執行技巧態度待調查

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客委會主委李永得質疑遭盤查，台北市政府警察局保安警察大隊今天說，經檢視，轉運站是執法要點，在轉運站盤查符規定，而執行技巧與態度是否有策進空間，督察室介入深入調查。

李永得昨天在社群網站臉書（facebook）表示，在轉運站要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」。

保安大隊上午舉行記者會表示，台北轉運站是執法要點，從民國105年5月迄今，刑案績效共419件，尤以毒品、通緝犯最多。

不過，保安大隊說，警方盤查技巧、態度上是否有精進空間，將由督察室進一步調查。

媒體詢問，是否會覺得很「無辜」？盤查時的「合理懷疑」標準在哪？保大表示，希望同仁未來執法要依法行政，依規定檢視、處理，但這牽涉警員素養，會再精進。1060320

(中央社)