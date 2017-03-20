慶祝兒童節 行政院舉辦網路有獎徵答

我要評比

行政院今天表示，為慶祝兒童節，並鼓勵小學生透過網路對行政院及兒童政策有更深入的認識，訂於3月27日至4月10日舉辦有獎徵答活動，歡迎全國小學生踴躍參加。

行政院表示，只要在活動期間登入網站，完成遊戲、回答問題並填寫資料，即可參加抽獎，獎項包括900元到200元商品禮券，歡迎小學生來挑戰。

詳細活動辦法，可上行政院兒童網站「兒童e樂園」（ http://kids.ey.gov.tw/ ）查詢。1060320

(中央社)