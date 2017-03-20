北韓火箭發動機測試 南韓疑技術躍進

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南韓今天表示，北韓最新進行的火箭發動機測試，展現在發動機效能上「意義重大」的進步。

法新社報導，國防部副發言人李振宇（Lee Jin-woo，音譯）說：「透過這場測試，我們發現其發動機性能出現意義重大的進展，但仍需更進一步的分析精確的推動力與可能的應用。」

北韓官媒昨天報導，北韓在其火箭發射場測試新高推力引擎，領導人金正恩稱這項成功的測試形同國家火箭產業的「全新誕生」。（譯者：中央社許湘欣）1060320

(中央社)