稻田休耕秧苗滯銷 每箱補助30元
苗栗各水庫水情吃緊，農糧署透過補助鼓勵農民辦理休耕，卻導致秧苗業者損失慘重，農糧署今天表示，針對合法育苗業者，每箱秧苗將補償新台幣30元，每公頃最高補助7500元。
農糧署指出，去年底迄今降雨量偏少，各水庫蓄水量仍處於拉緊報階段，為兼顧農業和民生用水，推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵農民調整耕作模式，辦理第一期稻作休耕，平均每公頃最高可獲約7萬元獎勵補助。
苗栗縣農業處初步估計，全縣休耕面積達926公頃，創下歷年來紀錄；不過，育苗業者卻指出，休耕獎勵補助方案太晚公告，讓業者措手不及，如今秧苗都已經長成，無處銷售「供過於求」，恐怕血本無歸。
育苗業者表示，按照往年慣例，去年底開始購買稻種，今年1月開始育苗，但政府休耕獎勵直到2月底才公告，農民紛紛取消訂單，需求量減少「50%」，目前秧苗長到小腿肚，仍乏人問津，損失從數十萬至上百萬不等。
針對育苗業者的損失，農糧署表示，將依第一期作農民變更申請面積，每公頃使用秧苗250箱為上限，每箱補助30元，每公頃最高補助7500元；苗栗縣政府農業處提醒育苗業者，務必拍照存留相關佐證資料，做為申請補助的依據。1060320
(中央社)
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