台股推零股單位交易 李瑞倉：贊成
前行政院長陳(沖)建議推動零股交易，金融監督管理委員會主委李瑞倉表示，贊成推動零股交易，但券商公會有意見，預計3到6個月內將邀券商來討論。
李瑞倉今天列席立法院財政委員會議並備質詢。國民黨籍立委費鴻泰質詢時指出，陳(沖)投書媒體建議，目前股票交易已全面無紙化，以千股為交易單位的基礎不復存在；一紙行政命令加上程式簡單的修改，股票交易即可如提領現鈔一樣，千股以下的零股亦可交易，尤其針對時下單價較高的股票，可採零股以較「親民」的價格交易。
對於零股交易，李瑞倉回應，「我贊成」，但券商公會對以股為單位的交易不是全面支持，因為這涉及到電腦系統的修改。
費鴻泰表示，程式的修改非常容易，金管會對於券商的建議要看他們有沒有道理。
李瑞倉答詢回應，時機成熟時會找券商來談談。費鴻泰進一步追問，所謂時機成熟是什麼時候？李瑞倉說，不會太久、3到6個月內找券商來討論。1060320
(中央社)
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