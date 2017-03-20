桃園環保戲劇大賽開跑 競爭高獎金

桃園市環保局加強環保教育，今年戲劇大賽起跑，民眾組隊演繹桃園環境教育意涵，有機會競爭最高獎金新台幣10萬元。

桃園市環保局指出，106年度環保戲劇大賽自即日起至4月26日止接受報名，凡桃園市民或團體皆可組隊，發揮創意「戲」胞，演繹出「桃園環境教育」的意涵，凡通過劇本審查並進入表演競賽隊伍，可獲5000元補助。

桃園市初賽優勝獎則有兩萬元演出費，前兩名隊伍更能角逐全國大賽，有機會競爭最高獎金十萬元，歡迎桃園「戲男戲女」踴躍參與。

環保局表示，今年的環保戲劇競賽評分方式有別於過往，在第一階段的劇本審查中加入「3至5分鐘試演影片」評分，讓隊伍更能完整展現表演實力，此外也規劃了「加分題」，只要將桃園環境教育大使「嘟嘟園長」、桃園環境教育主題歌「我在桃園」的詞曲，或桃園在地特色加入戲劇內容中，就可能獲得加分，最後更有機會代表桃園參加全國競賽，獲得更多鎂光燈關注。1060320

(中央社)