桃園環保戲劇大賽開跑 競爭高獎金
桃園市環保局加強環保教育，今年戲劇大賽起跑，民眾組隊演繹桃園環境教育意涵，有機會競爭最高獎金新台幣10萬元。
桃園市環保局指出，106年度環保戲劇大賽自即日起至4月26日止接受報名，凡桃園市民或團體皆可組隊，發揮創意「戲」胞，演繹出「桃園環境教育」的意涵，凡通過劇本審查並進入表演競賽隊伍，可獲5000元補助。
桃園市初賽優勝獎則有兩萬元演出費，前兩名隊伍更能角逐全國大賽，有機會競爭最高獎金十萬元，歡迎桃園「戲男戲女」踴躍參與。
環保局表示，今年的環保戲劇競賽評分方式有別於過往，在第一階段的劇本審查中加入「3至5分鐘試演影片」評分，讓隊伍更能完整展現表演實力，此外也規劃了「加分題」，只要將桃園環境教育大使「嘟嘟園長」、桃園環境教育主題歌「我在桃園」的詞曲，或桃園在地特色加入戲劇內容中，就可能獲得加分，最後更有機會代表桃園參加全國競賽，獲得更多鎂光燈關注。1060320
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。