韓媒：韓日核武化 總統大選焦點

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針對美國國務卿提勒森表示，也許不得不考慮允許南韓與日本核武化一事，南韓媒體今天說，這議題將與薩德（THAAD，終端高空防衛系統）一併成為南韓總統大選的核心安保議題。

南韓「東亞日報」今天在頭版頭條報導，提勒森在結束對南韓的訪問後，於18日在前往中國大陸的專機內接受隨行媒體「獨立新聞評論」（Independent Journal Review）記者的採訪時，作上述表示。

報導指出，這是提勒森繼在訪韓期間表示「將研究包括外交、安保、經濟等全方位對北韓選項」之後的又一次表態，暗示一旦北韓的核威脅超過能夠攻擊美國本土的臨界點時，川普政府會動員一切手段。預計他的表態會產生不少影響。

尤其是，提勒森這番話已經超出了美國重新部署1991年從朝鮮半島撤走的戰術核武器的立場，這意味著為了從軍事上遏制北韓，美國可能會限制性地允許南韓開發核武器。

分析認為，它將與薩德部署問題一併成為南韓提前總統大選政局下的核心安保議題。1060320

(中央社)